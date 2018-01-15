15.01.2018

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович инициирует создание в Беларуси новых химпроизводств. Об этом он заявил в интервью журналу "Беларуская думка".Михаил Мясникович обратил внимание, что сегодня мировое производство полимерных материалов развивается ускоренными темпами. Если 10 лет назад годовой объем производства полимерных материалов в мире составлял порядка 250 млн т, то сегодня он превышает 300 млн т. Постоянно расширяется ассортимент полимерных композиционных материалов, отдельные модификации которых создаются под конкретное применение. Основными валообразующими продуктами в обозримом будущем будут не впервые синтезируемые, а многотоннажные полимеры и разнообразные композиты на их основе. Они востребованы в автомобилестроении, авиастроении, приборостроении, электронике, строительстве, сельском хозяйстве, производстве полимерной упаковки и других сферах.Председатель Совета Республики отметил, что в Беларуси производство и переработка полимерных материалов является крупной отраслью химической промышленности, однако отечественные предприятия сильно зависимы от импорта базовых компонентов и производят, как правило, полуфабрикат. "Это влияет на их конкурентоспособность и эффективность продаж. Многие полиэфирные материалы, полипропилен, стирол и другие, а также сополимеры на их основе закупаются нашей страной за рубежом сотнями тысяч тонн оценочно на сумму более $2 млрд в год", - сказал он.С учетом этого максимальное расширение собственных производственных мощностей надо ставить как стратегическую задачу, считает Михаил Мясникович. "Эффективно ее решить можно, как мне представляется, в рамках национального проекта - по созданию в Беларуси перспективных композиционных материалов и их производств для конкретных потребителей. Прежде всего речь идет о создании новых производственных мощностей, которые смогут в основном обеспечить сырьем наших производителей химических волокон, нитей и тканей, а те в свою очередь за счет развития производств будут выпускать, как правило, не полуфабрикат, а готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью для различных отраслей экономики, - пояснил председатель Совета Республики. - По моей просьбе, а фактически в соответствии с поставленной научной задачей, профильные ученые подготовили соответствующий доклад, который принципиально поддержан концерном "Белнефтехим", Министерством экономики, Белорусским государственным технологическим университетом".Поскольку проект потребует привлечения серьезных финансовых ресурсов, то возможна и, по мнению Михаила Мясниковича, рациональна его реализация совместно с российскими партнерами. Это мог бы быть масштабный и системный проект Союзного государства, считает он.