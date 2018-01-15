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Новости промышленности


БМЗ получил сертификат соответствия стандарту Международной целевой группы автомобильной промышленности

15.01.2018
ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "БМК" одним из первых в СНГ получило сертификат соответствия стандарту Международной целевой группы автомобильной промышленности - IATF 16949:2016.

Документ выдан международным концерном по предоставлению независимых аудиторских услуг TÜV Rheinland Group (Кельн, Германия) по результатам аудита, проведенного на БМЗ в декабре 2017 года.

Получение сертификата соответствия новому стандарту является крайне важным для Белорусского металлургического завода, широкая линейка продукции которого ориентирована именно на автомобильную промышленность. Речь идет о метизной продукции, поставляемой ведущим мировым производителям шин, и предназначенном для автомобилестроения сортовом прокате. "С вводом в эксплуатацию сортопрокатного цеха №2 БМЗ начал активное сотрудничество с европейскими компаниями, которые являются поставщиками комплектующих для ведущих автомобильных концернов (DAIMLER, VW, BMW, MAN и др.) и различных машиностроительных предприятий, поэтому получение сертификата особо актуально", - подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Стандарт IATF 16949:2016 вышел в конце 2016 года и заменил техническую спецификацию ISO/TS 16949, действовавшую с 1999 года. Ключевая цель стандарта не изменилась: акцент по-прежнему сделан на предупреждение дефектов и уменьшение потерь по всем цепочкам поставок, однако новая версия подразумевает ряд важных требований. Например, соответствие всех продуктов и процессов, включая продукты поставщиков и внешние процессы, всем применимым законодательным и нормативным правовым требованиям, а также бескомпромиссное обеспечение безопасности продукции. В стандарте особое внимание уделено выполнению специфических требований потребителя, а также применению различных методов менеджмента качества для непрерывного улучшения.

В настоящее время Белорусский металлургический завод располагает 7 сертификатами соответствия системы менеджмента качества и более 60 сертификатами соответствия производства продукции, позволяющими осуществлять ее поставки по всему миру.

БЕЛТА


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