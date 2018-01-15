БМЗ получил сертификат соответствия стандарту Международной целевой группы автомобильной промышленности
15.01.2018
ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "БМК" одним из первых в СНГ получило сертификат соответствия стандарту Международной целевой группы автомобильной промышленности - IATF 16949:2016.
Документ выдан международным концерном по предоставлению независимых аудиторских услуг TÜV Rheinland Group (Кельн, Германия) по результатам аудита, проведенного на БМЗ в декабре 2017 года.
Получение сертификата соответствия новому стандарту является крайне важным для Белорусского металлургического завода, широкая линейка продукции которого ориентирована именно на автомобильную промышленность. Речь идет о метизной продукции, поставляемой ведущим мировым производителям шин, и предназначенном для автомобилестроения сортовом прокате. "С вводом в эксплуатацию сортопрокатного цеха №2 БМЗ начал активное сотрудничество с европейскими компаниями, которые являются поставщиками комплектующих для ведущих автомобильных концернов (DAIMLER, VW, BMW, MAN и др.) и различных машиностроительных предприятий, поэтому получение сертификата особо актуально", - подчеркнули в пресс-службе предприятия.
Стандарт IATF 16949:2016 вышел в конце 2016 года и заменил техническую спецификацию ISO/TS 16949, действовавшую с 1999 года. Ключевая цель стандарта не изменилась: акцент по-прежнему сделан на предупреждение дефектов и уменьшение потерь по всем цепочкам поставок, однако новая версия подразумевает ряд важных требований. Например, соответствие всех продуктов и процессов, включая продукты поставщиков и внешние процессы, всем применимым законодательным и нормативным правовым требованиям, а также бескомпромиссное обеспечение безопасности продукции. В стандарте особое внимание уделено выполнению специфических требований потребителя, а также применению различных методов менеджмента качества для непрерывного улучшения.
В настоящее время Белорусский металлургический завод располагает 7 сертификатами соответствия системы менеджмента качества и более 60 сертификатами соответствия производства продукции, позволяющими осуществлять ее поставки по всему миру.
БЕЛТА
Документ выдан международным концерном по предоставлению независимых аудиторских услуг TÜV Rheinland Group (Кельн, Германия) по результатам аудита, проведенного на БМЗ в декабре 2017 года.
Получение сертификата соответствия новому стандарту является крайне важным для Белорусского металлургического завода, широкая линейка продукции которого ориентирована именно на автомобильную промышленность. Речь идет о метизной продукции, поставляемой ведущим мировым производителям шин, и предназначенном для автомобилестроения сортовом прокате. "С вводом в эксплуатацию сортопрокатного цеха №2 БМЗ начал активное сотрудничество с европейскими компаниями, которые являются поставщиками комплектующих для ведущих автомобильных концернов (DAIMLER, VW, BMW, MAN и др.) и различных машиностроительных предприятий, поэтому получение сертификата особо актуально", - подчеркнули в пресс-службе предприятия.
Стандарт IATF 16949:2016 вышел в конце 2016 года и заменил техническую спецификацию ISO/TS 16949, действовавшую с 1999 года. Ключевая цель стандарта не изменилась: акцент по-прежнему сделан на предупреждение дефектов и уменьшение потерь по всем цепочкам поставок, однако новая версия подразумевает ряд важных требований. Например, соответствие всех продуктов и процессов, включая продукты поставщиков и внешние процессы, всем применимым законодательным и нормативным правовым требованиям, а также бескомпромиссное обеспечение безопасности продукции. В стандарте особое внимание уделено выполнению специфических требований потребителя, а также применению различных методов менеджмента качества для непрерывного улучшения.
В настоящее время Белорусский металлургический завод располагает 7 сертификатами соответствия системы менеджмента качества и более 60 сертификатами соответствия производства продукции, позволяющими осуществлять ее поставки по всему миру.
БЕЛТА
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