Широкая денежная масса выросла
12.01.2018
Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 января составила Br39,848 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 декабря на 4,09%. Такие данные размещены на сайте Национального банка Беларуси.
Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за декабрь увеличилась до Br2,346 млрд, или примерно на 5,8%.
Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в декабре выросла на 17,1% и составила Br7,302 млрд.
Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 января сложился на уровне Br13,686 млрд, увеличившись за декабрь на 10,8%.
Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за декабрь повысился до Br383,6 млн, или на 35,4%.
Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 января составила Br14,07 млрд и выросла за прошлый месяц на 11,4%.
Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за декабрь сократился до Br2,527 млрд, или на 4,9%.
БЕЛТА
Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за декабрь увеличилась до Br2,346 млрд, или примерно на 5,8%.
Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в декабре выросла на 17,1% и составила Br7,302 млрд.
Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 января сложился на уровне Br13,686 млрд, увеличившись за декабрь на 10,8%.
Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за декабрь повысился до Br383,6 млн, или на 35,4%.
Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 января составила Br14,07 млрд и выросла за прошлый месяц на 11,4%.
Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за декабрь сократился до Br2,527 млрд, или на 4,9%.
БЕЛТА
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