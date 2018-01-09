Предприятия Беларуси приступили к переработке светлогорской сульфатной целлюлозы

09.01.2018

Белорусские предприятия начали переработку новой продукции ОАО "Светлогорский ЦКК" - сульфатной беленой целлюлозы.



Производство сульфатной беленой целлюлозы началось в конце 2017 года в результате реализации белорусско-китайского инвестиционного проекта. Отечественным переработчикам реализовано уже около 230 т светлогорской целлюлозы.



Среди первых потребителей нового импортозамещающего продукта - РУП "Завод газетной бумаги", ОАО "Бумажная фабрика "Спартак", филиал холдинга "Белорусские обои" "Бумажная фабрика "Герой труда", а также ООО "Мюникс". Завод газетной бумаги из отечественной целлюлозы начал производить белую офисную бумагу и крафт-бумагу, из которой далее изготавливается упаковка для пищевых продуктов, сообщила БЕЛТА.



В планах перерабатывающих предприятий планомерно наращивать объемы потребления и переработки белорусской целлюлозы. Только РУП "Завод газетной бумаги" рассчитывает в январе закупить в Светлогорске около 500 т целлюлозы.