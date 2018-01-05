05.01.2018

По предварительным данным, золотовалютные резервы Беларуси на 1 января составили $7,315 млрд в эквиваленте. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.За декабрь 2017 года золотовалютные резервы снизились на $98,4 млн (на 1,3%) после роста в ноябре 2017 года на $18,4 млн (на 0,2%).Сдерживающее влияние на динамику международных резервных активов в декабре оказало плановое погашение правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $501 млн.Поддержанию уровня золотовалютных резервов в декабре способствовали поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год был предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на $500 млн. В целом по итогам 2017 года прирост резервов составил $2,388 млрд (48,5%).Основными факторами роста уровня золотовалютных резервов в 2017 году стали привлечение средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление траншей финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поступление средств кредита правительства Российской Федерации, а также увеличение стоимости монетарного золота.При этом правительством и Национальным банком в полном объеме были исполнены внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте.Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6 млрд.