04.01.2018

Белорусский экспорт за 10 месяцев 2017 года составил $23,7 млрд. Такие цифры приведены в Обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2017 году."Благодаря слаженным усилиям МИД, министерств и предприятий экспорт за десять месяцев 2017 года составил $23,7 млрд, что на 22,6% больше, чем за аналогичный период 2016-го. В стоимостном выражении рост экспорта составил $4,4 млрд, в том числе за счет продукции машиностроения и других товаров с высокой добавленной стоимостью", - отметили в ведомстве.В 2017 году МИД инициировал и координировал работу по проведению заседаний Межведомственного совета по внешнеторговой политике. На них были проанализированы различные аспекты развития товаропроводящей сети экспортеров, снижения внешней дебиторской задолженности, повышения качества продукции, другие вопросы.Созданным при МИД для обеспечения прямого диалога с предприятиями Советом экспортеров рассмотрены десятки предложений субъектов хозяйствования.В 2017 году при поддержке внешнеполитического ведомства состоялось более 200 международных мероприятий, направленных на развитие сотрудничества в инвестиционной сфере и презентацию экономического потенциала Беларуси. Большое внимание уделялось совершенствованию и упрощению условий ведения внешнеэкономической деятельности.