04.01.2018

Беларусь третий год подряд занимает 30-ю позицию по показателю "Международная торговля" в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса - 2018". Об этом говорится в Обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2017 году."Предпринимаемые меры по созданию благоприятных условий ведения бизнеса позволили Беларуси третий год подряд занять высокую 30-ю позицию по показателю "Международная торговля" в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса - 2018", - говорится в документе.В МИД отметили, что на внешнеэкономическом направлении основные усилия Беларуси были направлены на расширение связей с традиционными партнерами и освоение новых рынков, диверсификацию экспорта с выходом в перспективе на его более сбалансированное распределение по ключевым направлениям ЕАЭС - ЕС - дальняя дуга для снижения уязвимости национальной экономики от стрессовых ситуаций."Сохранилась тенденция роста интенсивности международных контактов на высшем и высоком уровнях. В 2017 году состоялись 74 визита Президента Беларуси, премьер-министра, министра иностранных дел за рубеж и официальных делегаций зарубежных государств аналогичного уровня в Беларусь", - констатировали в ведомстве.Прошедший год также ознаменовался заметным ростом интереса к Беларуси, ее внутренней и внешней политике со стороны крупнейших европейских, американских и российских "фабрик мысли", независимых экспертов. Они стали активными участниками конференций, круглых столов, в том числе проводимых на базе неправительственной экспертно-дискуссионной площадки "Минский диалог".