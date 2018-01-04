04.01.2018

Правительство Беларуси установило объемы заказа на поставку (заготовку, сдачу) в 2018 году бумаги и картона и отходов стекла для республиканских государственных нужд. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 30 декабря 2017 года №1049.Всего в Беларуси планируется заготовить в этом году 280 тыс. т отходов бумаги и картона и 107,3 тыс. т отходов стекла.В Минске предполагается собрать 92,5 тыс. т отходов бумаги и картона, Гомельская область должна заготовить 36 тыс. т, Брестская - 35 тыс. т, Минская и Могилевская - по 30 тыс. т, Гродненская - 28,5 тыс. т, Витебская - 28 тыс. т. Объемы поставки на переработку отходов стекла в Минске должны составить 26,5 тыс. т, Минской области - 16 тыс. т, Гомельской - 15 тыс. т, Витебской - 14 тыс. т, Брестской - 13,5 тыс. т, Могилевской - 12,5 тыс. т, Гродненской - 9,8 тыс. т.Государственными заказчиками по поставке (заготовке, сдаче) для республиканских государственных нужд отходов бумаги и картона определены Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и входящие в его состав организации, специализирующиеся на производстве картонно-бумажной продукции, а также открытые акционерные общества "Зеленоборское" и "Белгипс"; стекла - государственное торгово-производственное объединение "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы", а также ОАО "Гродненский стеклозавод", СЗАО "Стеклозавод Елизово" и производственное унитарное предприятие "Белстеклопром".Министерству жилищно-коммунального хозяйства поручено обеспечить координацию работы облисполкомов, Минского горисполкома и государственных заказчиков по выполнению государственного заказа.