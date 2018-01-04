04.01.2018

Швейные производства ЧУП "Шарм Премьер", на которых будет создано в общей сложности около 600 рабочих мест, откроют в Кричеве и Бобруйске в первом квартале 2018 года. Здесь будет выпускаться российская молодежная линия одежды "Твое", сообщила директор предприятия Татьяна Андрущишина.В Кричеве производственный участок развернется на арендуемых свободных площадях филиала "Кричевский завод резиновых изделий" ОАО "Белшина". Уже закуплено самое современное швейное и трикотажное оборудование, ведется подготовка и обучение швей. Производство планируется запустить 29 января. Здесь будет создано около 350 рабочих мест, а мощность производства составит порядка 300 тыс. единиц готовых изделий в месяц.Аналогичное производство будет введено в эксплуатацию в марте в Бобруйске на арендованных площадях. Здесь планируется создать около 240 рабочих мест и выпускать ежемесячно около 200 тыс. единиц изделий. "Продукция будет производиться из давальческого сырья и экспортироваться в Россию. Первоначально она будет поступать на склады в подмосковный Чехов, откуда распределяться в торговую сеть ООО "Твое", в том числе и в Беларусь, где на сегодняшний день уже насчитывается около 40 фирменных магазинов", - сказала Татьяна Андрущишина.Она подчеркнула, что Могилевская область для размещения крупных швейных производств выбрана не случайно - прежде всего инвесторов привлекли благоприятные условия для работы, наличие квалифицированных кадров, хорошая логистика и близость к российской границе.На новых производствах будет изготавливаться одежда для молодежи, в основном футболки, брюки, юбки, шорты, джемпера, бриджи, поло, майки.Предприятие "Шарм Премьер" (Барановичи, дочернее предприятие Смоленской трикотажной фабрики "Шарм", входит в состав холдинга "Русский трикотаж") работает в Беларуси с 2006 года. За это время организовано 3 цеха, где на сегодня работает 236 швей, а всего создано 360 рабочих мест. Предприятие выпускает около 250 тыс. единиц изделий в месяц. В декабре 2017 года начал работу производственный участок "Шарм Премьера" в Витебске.