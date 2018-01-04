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Новости промышленности


Две швейные фабрики откроются в Бобруйске и Кричеве

04.01.2018
Швейные производства ЧУП "Шарм Премьер", на которых будет создано в общей сложности около 600 рабочих мест, откроют в Кричеве и Бобруйске в первом квартале 2018 года. Здесь будет выпускаться российская молодежная линия одежды "Твое", сообщила директор предприятия Татьяна Андрущишина.

В Кричеве производственный участок развернется на арендуемых свободных площадях филиала "Кричевский завод резиновых изделий" ОАО "Белшина". Уже закуплено самое современное швейное и трикотажное оборудование, ведется подготовка и обучение швей. Производство планируется запустить 29 января. Здесь будет создано около 350 рабочих мест, а мощность производства составит порядка 300 тыс. единиц готовых изделий в месяц.

Аналогичное производство будет введено в эксплуатацию в марте в Бобруйске на арендованных площадях. Здесь планируется создать около 240 рабочих мест и выпускать ежемесячно около 200 тыс. единиц изделий. "Продукция будет производиться из давальческого сырья и экспортироваться в Россию. Первоначально она будет поступать на склады в подмосковный Чехов, откуда распределяться в торговую сеть ООО "Твое", в том числе и в Беларусь, где на сегодняшний день уже насчитывается около 40 фирменных магазинов", - сказала Татьяна Андрущишина.

Она подчеркнула, что Могилевская область для размещения крупных швейных производств выбрана не случайно - прежде всего инвесторов привлекли благоприятные условия для работы, наличие квалифицированных кадров, хорошая логистика и близость к российской границе.

На новых производствах будет изготавливаться одежда для молодежи, в основном футболки, брюки, юбки, шорты, джемпера, бриджи, поло, майки.

Предприятие "Шарм Премьер" (Барановичи, дочернее предприятие Смоленской трикотажной фабрики "Шарм", входит в состав холдинга "Русский трикотаж") работает в Беларуси с 2006 года. За это время организовано 3 цеха, где на сегодня работает 236 швей, а всего создано 360 рабочих мест. Предприятие выпускает около 250 тыс. единиц изделий в месяц. В декабре 2017 года начал работу производственный участок "Шарм Премьера" в Витебске.

БЕЛТА

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