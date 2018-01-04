04.01.2018

Согласно официальному прогнозу, валовой внутренний продукт Беларуси в 2018 году вырастет на 3,5%, инфляция составит 6%. Такие параметры заложены в Указе Президента Беларуси «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год», сообщает пресс-служба главы государства.«Прогнозируется, что валовой внутренний продукт в 2018 г вырастет на 3,5%, экспорт товаров и услуг - на 5,7%. Практически нулевой внешнеторговый баланс гарантирует стабильность ресурсного обеспечения экономики в условиях ожидаемых выплат по внешнему долгу и формирование золотовалютных резервов государства. Национальному банку и правительству поручено принять необходимые меры по ограничению в 2018 г роста цен не более чем на 6%», сказано в сообщении.ВВП Беларуси в январе-ноябре 2017 г вырос на 2,2%, инфляция составила 4,9% (ноябрь 2017 г к ноябрю 2016 г).Основными целями в 2018 г президент определил повышение конкурентоспособности экономики, обеспечение устойчивого экономического роста и создание дополнительных условий для ускорения экономического роста в последующие годы, сказано в сообщении.«Правительству поручено обеспечить дальнейший экономически обоснованный рост заработных плат в республике на основе создания прежде всего высокопроизводительных рабочих мест. В 2018 г должна быть сокращена межрегиональная дифференциация в уровне и качестве жизни населения», отмечает пресс-служба.