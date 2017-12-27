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Новости промышленности


В СЭЗ «Гомель-Ратон» начали производство термопанелей

27.12.2017
ООО «Белань Плюс» открыло предприятие по производству декоративных утеплительных материалов инвестиционной стоимостью более 2 млн евро и выпустило пробную партию продукции.

Белань рассчитывает приступить к массовому выпуску термопанелей в конце декабря 2017 г.

Производство расположено на производственной площадке в СЭЗ «ГомельРатон». Производственная площадь предприятия - 15 тыс кв м, в том числе производства - 2,5 тыс кв м, складские помещения - 2 тыс кв м.

Для производства продукции компания закупила и установила оборудование компании Longinotti Group S.r.l. (Италия) стоимостью 1,3 млн евро. Комплекс оборудования стоимостью 700 тыс бел руб (347,7 тыс долл по курсу Национального банка Беларуси) поставило белорусское ООО «Белкарпластик».

ООО «Белань Плюс» основано в 2015 г, выпускает бетонные и железобетонные изделия для строительства, гидроизоляционные и кровельные изделия, изделия из ПВХ, пластмассы, геосинтетические материалы и другую продукцию. В октябре 2016 г компания зарегистрирована в качестве резидента СЭЗ «Гомель-Ратон».

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