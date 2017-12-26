С 1 января базовая величина в Беларуси вырастет до Br24,5

26.12.2017

Базовая величина в Беларуси с 1 января 2018 года станет 24 рубля 50 копеек, постановил Совет Министров.



Сейчас базовая величина составляет Br23.



От базовой величины зависят размеры некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат.