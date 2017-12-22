ЕС продлил санкции против России
22.12.2017
Срок действия европейских экономических санкций против России продлен до 31 июля 2018 года. Такое решение было принято 21 декабря Европейским советом. Основанием для продления санкций, как и в прошлые годы, стало невыполнение Россией Минских соглашений об урегулировании конфликта на востоке Украины в полном объеме, пишет meduza.io.
Экономические санкции против России были введены Евросоюзом в 2014 году в связи с вооруженным конфликтом в Украине. Отдельный пакет санкций был принят из-за аннексии Крыма.
Принятые меры предусматривают ограничения для российских госкомпаний, которые ЕС считает причастными к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины, а также запрет на торговлю оружием и другие меры, в том числе заморозку активов и запрет на въезд в ЕС для 150 граждан и 38 организаций из РФ. Санкции были введены на один год и с тех пор неоднократно продлевались.
Аналогичные меры в отношении России приняли США, Канада и некоторые другие страны. Россия в ответ запретила импорт ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели против нее санкции.
Экономические санкции против России были введены Евросоюзом в 2014 году в связи с вооруженным конфликтом в Украине. Отдельный пакет санкций был принят из-за аннексии Крыма.
Принятые меры предусматривают ограничения для российских госкомпаний, которые ЕС считает причастными к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины, а также запрет на торговлю оружием и другие меры, в том числе заморозку активов и запрет на въезд в ЕС для 150 граждан и 38 организаций из РФ. Санкции были введены на один год и с тех пор неоднократно продлевались.
Аналогичные меры в отношении России приняли США, Канада и некоторые другие страны. Россия в ответ запретила импорт ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели против нее санкции.
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