21.12.2017





Уникальную линию по производству кабельно-проводниковой продукции запустит «Энергокомплект» в Витебске. Аналогов новой линии по ее функциональным возможностям в Республике Беларусь не существует.Линия общей скрутки «Drum Twister QUEINS 2500» даст возможность производить кабели с наложением ленточной или проволочной брони, проволочного экрана с большими строительными длинами, расширить номенклатуру выпускаемой продукции, а для потребителей – ускорить процесс прокладки кабельных линий и обеспечить снижение расходов на монтаж.Сегодня ПО «Энергокомплект» с четвертьвековой историей является крупным инновационным предприятием Беларуси. Постоянно проводит модернизацию производства, осваивает выпуск высокотехнологичных товаров, увеличивает экспорт.Отечественные и зарубежные потребители, безусловно, оценят эксплуатационные, качественные и ценовые преимущества новой продукции.Номенклатура кабельно-проводниковой продукции ПО «Энергокомплект» составляет свыше 14 000 марко-размеров. Более 80% ее идет на экспорт в Россию, Украину, Казахстан, Азербайджан, Армению, Грузию, Туркменистан, Чехию, Словакию, Прибалтику.