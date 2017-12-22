Литва: Островецкая АЭС - источник угроз окружающей среде и ядерной безопасности. Пользы от проекта нет
21.12.2017
18 декабря состоялась встреча межведомственной рабочей группы под руководством министра иностранных дел Линаса Линкявичюса по вопросам ядерной, радиационной и экологической безопасности строящихся по соседству с Литвой атомных электростанций.
Участники встречи обменялись информацией по вопросам безопасности Островецкой атомной электростанции (АЭС), обсудили международные мероприятия за 2017 год, в ходе которых Литвой активно ставились вопросы безопасности Островецкой атомной электростанции и неоднократно подтверждалось, что Беларусь при строительстве Островецкой АЭС нарушает требования международных конвенций.
Министр иностранных дел в ходе встречи подчеркнул, что Островецкая АЭС является источником угроз окружающей среде и ядерной безопасности, а пользы от проекта просто не существует.
«Беларуси такое количество электроэнергии не нужно, а внешних рынков нет. Анализ потенциальной опасности выявляет тот факт, что данный проект обоснован не экономической логикой, а политическим расчётом», - сказал Линкявичюс.
Участники встречи обменялись информацией по вопросам безопасности Островецкой атомной электростанции (АЭС), обсудили международные мероприятия за 2017 год, в ходе которых Литвой активно ставились вопросы безопасности Островецкой атомной электростанции и неоднократно подтверждалось, что Беларусь при строительстве Островецкой АЭС нарушает требования международных конвенций.
Министр иностранных дел в ходе встречи подчеркнул, что Островецкая АЭС является источником угроз окружающей среде и ядерной безопасности, а пользы от проекта просто не существует.
«Беларуси такое количество электроэнергии не нужно, а внешних рынков нет. Анализ потенциальной опасности выявляет тот факт, что данный проект обоснован не экономической логикой, а политическим расчётом», - сказал Линкявичюс.
Последние новости рубрики
-
22.12.2017Евросоюз выделит Беларуси 7,7 млн евро на поддержку малого и среднего бизнеса
-
22.12.2017ЕС продлил санкции против России
-
21.12.2017Витебский «Энергокомплект» запустит уникальную линию по производству кабелей
-
21.12.2017Литва: Островецкая АЭС - источник угроз окружающей среде и ядерной безопасности. Пользы от проекта нет
-
20.12.2017Беларусь не уйдет из прибалтийских портов в российские
-
20.12.2017Беларусь с 2018 года откажется от российской электроэнергии?
-
20.12.2017Семашко: «В деревообработке внешнеэкономическое сальдо за пять лет увеличилось в 2,6 раза»
-
19.12.2017Новый завод «Белгипс» в Гатово откроется в конце следующего года
-
19.12.2017Проект бюджета-2018 принят в первом чтении
-
19.12.2017Промпроизводство в первые 11 месяцев выросло на 6,3%
-
18.12.2017Группа компаний «Кнауф» вложит в «Белгипс» 70 млн евро
-
15.12.2017ВВП Беларуси вырос за 11 месяцев на 2,2%
-
14.12.2017В Гомеле пройдет форум регионов Беларуси и Украины
-
13.12.2017В Минске установлены новые нормы расхода тепловой энергии в жилых домах
-
12.12.2017Оршанское предприятие будет поставлять продукцию для Manitou и Toyota
Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006