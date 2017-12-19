19.12.2017

Министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный сообщил, что завод "Белгипс", строящийся в поселке Гатово, планируется открыть в конце 2018 года."Надеюсь, что уже в конце 2018 года мы сможем открыть новое предприятие", - отметил Анатолий Черный. В настоящее время стадия готовности составляет около 70%.Он констатировал, что внутренний рынок оценивается в 10 млн кв.м гипсокартонных плит. Мощность нового предприятия - 30 млн кв.м. "То есть две трети будет нацелено на внешние рынки", - пояснил министр.Анатолий Черный рассказал, что инвестиции вложены и в действующее предприятие "Белгипс". "В марте 2016 года завершились работы по модернизации. Помимо того что компания "Волма" выкупила акции на $5,7 млн, еще вложено 2,2 млн евро в производство. Объем гипсокартонных листов вырос на 36% и составил около 10 млн кв.м в год. Самое главное достижение - получились высокопроизводительные и высокооплачиваемые места. Средняя заработная плата по "Белгипсу" составляет Br1,2 тыс.", - сказал он.