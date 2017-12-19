19.12.2017

Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект "О республиканском бюджете на 2018 год".Согласно документу, бюджет утвержден по расходам в Br19,751 млрд исходя из прогнозируемого объема доходов в Br20,485 млрд. Профицит бюджета ожидается в размере Br733,88 млн.Ключевой задачей развития Беларуси в 2018 году будет восстановительный рост экономики, повышение ее конкурентоспособности и формирование условий для достижения целей программы социально-экономического развития на 2016-2020 годы.Как пояснил министр финансов Владимир Амарин, налоговая нагрузка в 2018 году составит не более 25,5% к ВВП и не превысит предусмотренного в программных документах социально-экономического развития на пятилетку уровня в 26% к ВВП.В номинальном выражении весь прирост доходов республиканского бюджета будет направлен на увеличение фонда оплаты труда и пенсий военнослужащих, а также расходов на обслуживание государственного долга.В общем объеме консолидированного бюджета 65% занимают так называемые первоочередные расходы - на выплату заработной платы и трансфертов населению, обслуживание госдолга, приобретение лекарств, продуктов питания, оплату коммунальных услуг и межбюджетные трансферты. Треть консолидированного бюджета составляют расходы на заработную плату в сумме Br10,6 млрд.Фонд оплаты труда с начислениями в 2018 году в целом по консолидированному бюджету по сравнению с текущим годом увеличится на Br1,2 млрд. Это позволит увеличить среднемесячную заработную плату работникам бюджетной сферы до Br700 по сравнению с Br615, прогнозируемыми в 2017 году (рост составит 14%).При получении в бюджет дополнительных доходов предусматривается их направление на дополнительное повышение оплаты труда в бюджетной сфере. Для этого на сумму прогнозируемых дополнительных доходов предлагается сформировать в республиканском и местных бюджетах специальные резервные фонды. Соответствующая норма об их формировании и целевом использовании по решению главы государства предусмотрена законопроектом о республиканском бюджете на 2018 год.На образование будет выделено на 9,6% больше, чем в текущем году, на здравоохранение - на 3,5%. В целом из консолидированного бюджета на эти отрасли предусматривается соответственно Br5,6 млрд и Br4,8 млрд.Расходы на физкультуру и спорт запланированы в сумме Br173,7 млн, в проекте бюджета предусмотрены средства на подготовку и участие белорусских спортсменов в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пхенчхане (Республика Корея), Летних юношеских ОИ в Буэнос-Айресе, а также на подготовку к Европейским играм-2019, которые будут проводиться в Минске.На культуру направят Br100,3 млн. Расходы на социальную политику в целом прирастают на 3%. В их составе на поддержку многодетных семей посредством формирования семейного капитала в республиканском бюджете предусмотрены необходимые средства в сумме более Br348 млн.