19.12.2017

В январе-ноябре 2017 года объем промышленного производства в текущих ценах составил Br83,5 млрд, или в сопоставимых ценах 106,3% к уровню января-ноября 2016 года.Темп роста объема производства в горнодобывающей промышленности составил 103,3%, в обрабатывающей промышленности - 107%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - 103,4%, , сообщил Национальный статистический комитет.Индекс промышленного производства за ноябрь 2017 года к ноябрю 2016-го составил 106,3%, к октябрю 2017 года - 101,2%.В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь-ноябрь 2017 года превысил соответствующий уровень 2016-го. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 25,3%), производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 14%), производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 11,5%), производстве химических продуктов (на 10,8%), производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (на 6,1%), металлургическом производстве; производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 5,1%).