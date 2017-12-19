18.12.2017

ООО "Кнауф Гипс" приобрела 50% доли в уставном капитале ООО "Корпорация "Волма" и приняла на себя половину обязательств по инвестированию средств в ОАО "Белгипс". Об этом сообщил управляющий партнер группы "Кнауф" Манфред Грундке."Общий объем инвестиций составил около 70 млн евро. Это немалые инвестиции. Мы верим, что белорусский рынок будет развиваться в части применения нашей продукции. Будет создана возможность для насыщения местного рынка и для продажи продукции на экспорт", - отметил Манфред Грундке.По его словам, участие компании "Кнауф" позволит предприятию "Белгипс" использовать многолетний опыт одного из лидеров мирового рынка гипсовых строительных материалов, накопленный в разных странах. Современные технологии производства и ноу-хау "Кнауф" обеспечат выход "Белгипс" на новый уровень качества продукции, экологической безопасности и экономической эффективности.Председатель совета директоров корпорации "Волма" Юрий Гончаров выразил уверенность, что достигнутые договоренности имеют особую ценность. Сделка позволит объединить усилия и опыт ведущих производителей гипсовых строительных материалов в дальнейшем развитии белорусского предприятия, создаст потенциал для импортозамещения в Беларуси, придаст импульс для продвижения продукции ОАО "Белгипс" на новых экспортных рынках.Сделка позволит осуществить финансирование строительства нового завода в поселке Гатово в полном объеме.Согласно указу от 16 января 2014 года №34 "О некоторых вопросах открытого акционерного общества "Белгипс" компания "Волма" получила право на приобретение госпакета акций ОАО "Белгипс". Условием продажи госпакета стало заключение с Беларусью инвестиционного договора о реализации инвестпроекта "Модернизация действующего производства ОАО "Белгипс" и строительство завода по производству строительных материалов на основе гипса в поселке Гатово Минского района".Строительство нового предприятия "Белгипс" началось в октябре 2015 года. Предполагается, что проектные мощности в год составят: гипсокартонные листы - 30 млн кв.м, пазогребневые плиты - 500 тыс. кв.м, сухие строительные смеси - 100 тыс. т.