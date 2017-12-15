15.12.2017

По данным нацстата, объем валового внутреннего продукта Беларуси в январе-ноябре 2017 года составил Br96,1 млрд, или в сопоставимых ценах 102,2% к уровню января-ноября 2016 года.Индекс-дефлятор ВВП в январе-ноябре по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 109,4%.