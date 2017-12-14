14.12.2017

Распоряжением премьер-министра Беларуси №428р от 12 декабря 2017 года создан организационный комитет по подготовке и проведению в 2018 году в Гомеле первого форума регионов Беларуси и Украины.Председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.Оргкомитету до 31 января 2018 года поручено разработать и утвердить план подготовки проведения первого форума регионов Беларуси и Украины. При необходимости оргкомитет может привлекать к работе в установленном порядке руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.