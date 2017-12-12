12.12.2017

СООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел» будет поставлять продукцию на европейские заводы корпораций Manitou и Toyota.Аудиторскую проверку технологических процессов и продукции представители корпораций провели в ноябре. По ее результатам было выдано положительное заключение, а оршанское предприятие получило сертификат одобрения на поставку своих изделий европейским заводам Manitou и Toyota. Емкость этого направления директор предприятия Андрей Иванюк оценивает в размере около 10% экспорта.Руководитель считает 2017 г. для предприятия удачным. Объем производства за январь — ноябрь вырос на 35% по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года. Во многом этому способствовал запуск в первом квартале двух новых производственных участков: по изготовлению рукавов высокого давления в сборе в промышленных объемах и для обслуживания индивидуальных клиентов.Продукция «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел» является импортозамещающей. На внутренний рынок Беларуси приходится около 15% общего объема ее реализации. Отгрузки за 11 месяцев этого года выросли вдвое по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года. Основные потребители — Минский тракторный завод, «Амкодор» и «Гомсельмаш».Экспортная карта предприятия включает более 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С начала нынешнего года дополнительно освоены рынки Австралии, Нидерландов, Сингапура и ОАЭ. Объем экспорта за январь — ноябрь вырос на 10%. Увеличился и штат сотрудников: среднесписочная численность работников предприятия составляет 117 человек (на 1 января 2017 г. — 102). «Это стало возможным благодаря развитию производства», — отметил руководитель.Четырехсторонний инвестиционный договор о создании СООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел» с размещением производства в Орше между Министерством промышленности Беларуси и учредителями (ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», ОАО «Завод «Легмаш» и итальянская компания Manuli Rubber Industries s.p.a., выступившая в качестве иностранного инвестора) был заключен в мае 2012 г. В декабре 2013 г. предприятие было зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Витебск». Запуск единственного в Беларуси производства рукавов высокого давления состоялся в декабре 2014 г. С момента регистрации общий объем инвестиций в основной капитал составил более 15 миллионов евро. В настоящее время предприятие выпускает около 60 конструкций рукавов высокого давления, в том числе изготовление 14 новых освоено в этом году.