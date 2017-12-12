12.12.2017

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Беларуси в ноябре по сравнению с октябрем составил 100,5%.Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2017 года по сравнению с декабрем 2016-го составил 104,4%.Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре 2017 года по сравнению с октябрем составил 100,3%, с декабрем 2016-го - 102,9%.