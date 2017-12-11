11.12.2017

ОАО «Могилевлифтмаш» может в 2018 году начать выпуск траволаторов (движущихся бесступенчатых дорожек).В настоящее время совместно с китайскими партнерами изготовлен опытный образец траволатора, который успешно прошел испытания на электромагнитную совместимость по соответствующим стандартам технического регламента о безопасности машин и оборудования. Сейчас проводятся приемочные и сертификационные испытания, которые планируется завершить до конца текущего месяца.Траволатор представляет собой более современный и функциональный аналог классических и привычных ступенчатых эскалаторов, выпуск которых на предприятии освоили в текущем году и уже начали реализацию в Россию. Он позволяет перемещать пассажиров в горизонтальном и в вертикальном направлении. Основное отличие траволатора состоит в том, что движение осуществляется на абсолютно ровной и гладкой поверхности. На эскалаторе же дорожка трансформируется в ступеньки. «Такая конструкция траволатора позволяет сделать транспортировку более удобной, особенно это касается колясок, грузовых тележек и другого багажа», — пояснил собеседник. Кроме того, они способны пропускать большее количество пассажиров, чем эскалаторы.По его словам, на сегодняшний день траволаторы являются очень популярными и востребованными во всем мире. «Наши основные партнеры, когда проводят тендеры на закупку эскалаторов, рассматривают и возможность приобретения траволаторов, поэтому, чтобы не терять заказчиков и быть конкурентоспособными, мы освоили новую продукцию», — сообщил главный инженер предприятия Игорь Фролкин.Пока «движущиеся тротуары» будут собираться преимущественно из импортных комплектующих — китайских, но параллельно будет вестись поступательная локализация их производства.