Два белорусских предприятия поставят ткань в Бразилию

07.12.2017

Оршанский льнокомбинат и Барановичское хлопчатобумажное объединение (БПХО) поставят в Бразилию тканей на $1,4 млн. Соответствующие договоренности достигнуты во время визита председателя "Беллегпрома" Николая Ефимчика в Бразилию в составе деловых кругов, сообщает сайт белорусского концерна.



Подписаны контракты на поставку в Бразилию льняных и хлопчатобумажных тканей между бразильской компанией Viner Brasil Tecnologia, РУПТП "Оршанский льнокомбинат" и ОАО "БПХО". Сумма контракта Оршанского льнокомбината составляет $1 млн, БПХО – $400 тыс.