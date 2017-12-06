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Новости промышленности


Шкловская бумага поехала в Китай

06.12.2017
Шкловский "Завод газетной бумаги"  начало поставку продукции в Китай, сообщил первый заместитель директора предприятия Леонид Шкляр.

"С китайскими партнерами мы договорились о поставках ежемесячно 200 т газетной бумаги, хотя они готовы забрать и весь объем выпускаемой нами продукции. Но с точки зрения экономической безопасности нам это не подходит. Если спрос в Китае на бумагу вдруг упадет, проблемы уже будут у нас. Поэтому мы стараемся обеспечить сбалансированность внешней торговли и ведем планомерную диверсификацию экспорта", - приводит БЕЛТА слова Шкляра.

Более чем две трети выпускаемой продукции предприятие сегодня реализует за пределы страны. Основными импортерами газетной бумаги, кроме Китая, являются Украина, Молдова, Венгрия, Польша, Сербия, Пакистан. За январь-октябрь текущего года темп роста экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 113%.

Практически все производства завода загружены под полную мощность, а филиал "Домостроение", который специализируется на выпуске пиломатериалов, погонажных изделий, клееного бруса, каркасно-щитовых домов и домов из клееного бруса, работает в четыре смены и без выходных.

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