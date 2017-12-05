Беларусь и Россия согласовали объем поставок российской нефти в 2018 году

05.12.2017

Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок российской нефти в 2018 году, заявил заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов.



По словам Кирилла Молодцова, объем поставок составит 24 млн т. "Баланс сверстан, все так же, как и предполагалось - 24 млн т", - сказал он.