05.12.2017





Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики Беларуси, 2 декабря 2017 г. в проектное положение был установлен корпус реактора второго энергоблока Белорусской АЭС. Это одно из ключевых событий на этапе сооружения энергоблока и отправная точка для начала монтажа основного оборудования первого контура.Установка осуществлялась в два этапа. Сначала корпус реактора общим весом более 330 тонн, длиной 11 метров и диаметром 4,5 метра был поднят на транспортный портал и на специальной тележке по рельсам перемещен внутрь гермозоны. Далее с помощью полярного крана корпус был поднят в центральный зал реакторного отделения и установлен на опорное кольцо в шахту реактора.«Установка корпуса в проектное положение относится к одной из сложнейших операций на этапе строительства и требует особой тщательности исполнения, — отметил вице-президент по проекту Белорусской АЭС Группы компаний ASE Виталий Медяков. – Поскольку на опорное кольцо приходится вся весовая нагрузка, то допустимое отклонение при совмещении осей корпуса реактора и опорного кольца составляет всего один миллиметр».Реактор ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический) – оборудование нового поколения. На сегодняшний день это самый мощный реактор в России. Главные преимущества реакторов такого типа – высокая производительность, долговечность и безопасность. Срок службы оборудования составляет 60 лет.