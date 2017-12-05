Бельгийская RenaSci намерена построить мусороперерабатывающий завод под Борисовом
05.12.2017
Бельгийская компания RenaSci намерена построить в Борисовском районе мусороперерабатывающий завод, который будет производить топливные пеллеты.
Как рассказала заместитель начальника управления инвестиционной деятельности комитета экономики Миноблисполкома Елизавета Давельман, бельгийская компания намерена построить завод по переработке твердых коммунальных отходов в дизельное топливо и топливные гранулы (пеллеты).
"Потенциальный инвестор осмотрел площадку в Борисовском районе. Впечатления у него сложились положительные. Они готовы работать дальше", - приводит БЕЛТА слова Давельман.
Заместитель председателя Миноблисполкома Олег Плавский ознакомил бельгийскую делегацию с условиями ведения инвестдеятельности.
"Наша встреча - первый шаг, чтобы в перспективе прийти к сотрудничеству. Мы готовы предоставить всю необходимую информацию в ближайшее время. Мы нацелены, чтобы поддержать этот проект. В случае подписания инвестиционного договора государство принимает на себя обязательства, чтобы у вас не было проволочек ни на одном из этапов при реализации договора", - заявил Олег Плавский. Планируемые инвестиции в предприятие составляют около 50 млн евро.
Как рассказала заместитель начальника управления инвестиционной деятельности комитета экономики Миноблисполкома Елизавета Давельман, бельгийская компания намерена построить завод по переработке твердых коммунальных отходов в дизельное топливо и топливные гранулы (пеллеты).
"Потенциальный инвестор осмотрел площадку в Борисовском районе. Впечатления у него сложились положительные. Они готовы работать дальше", - приводит БЕЛТА слова Давельман.
Заместитель председателя Миноблисполкома Олег Плавский ознакомил бельгийскую делегацию с условиями ведения инвестдеятельности.
"Наша встреча - первый шаг, чтобы в перспективе прийти к сотрудничеству. Мы готовы предоставить всю необходимую информацию в ближайшее время. Мы нацелены, чтобы поддержать этот проект. В случае подписания инвестиционного договора государство принимает на себя обязательства, чтобы у вас не было проволочек ни на одном из этапов при реализации договора", - заявил Олег Плавский. Планируемые инвестиции в предприятие составляют около 50 млн евро.
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