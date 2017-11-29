В 2017 году количество предпринимателей в Беларуси уже сократилось почти на 5,8 тысячи
29.11.2017
По данным Белстата, на 1 ноября 2017 года в Беларуси действовало 141,1 тыс. юридических лиц и 244,3 тыс. индивидуальных предпринимателей. Количество юрлиц по сравнению с 1 ноября 2016 года снизилось на 1,1%, ИП — на 5,8 тыс., или на 2,3%. С начала года количество юрлиц уменьшилось на 1,1%, ИП — на 1,3%.
Наибольшее количество юрлиц находилось в Минске — 50 242 (за год их число сократилось на 0,5%). В Минской области — 26 213 (сокращение на 1%), в Брестской — 14 547 (на 0,4%), Гомельской — 13 883 (на 0,5%), Витебской — 12 910 (на 3,2%), Могилевской — 11 798 (на 3,2%), Гродненской — 11 517 (на 1,1%).
Наибольшее количество ИП также находилось в Минске — 79 145 (за год их количество снизилось на 1,7%). В Минской области их насчитывалось 37 387 (уменьшение на 1,1%), в Брестской — 32 356 (на 1,6%), Гомельской — 26 671 (на 1,3%), Гродненской — 24 449 (на 6%), Могилевской — 22 747 (на 2,5%), Витебской — 21 558 (на 4,6%).
Удельный вес организаций государственной и с долей государства форм собственности составил 12,6% от общего количества действующих организаций и по сравнению с 1 ноября 2016 года сократился на 0,1 процентного пункта.
Из 141,1 тыс. организаций деятельность в сфере производства осуществляли 31,9 тыс. (22,6% общего количества), в сфере услуг — 109,2 тыс. (77,4%).
2 октября в Минске более 200 человек приняло участие в форуме «Беларусь — страна для бизнеса», организованном республиканским общественным объединением «Перспектива».
Председатель «Перспективы» Анатолий Шумченко заявил, что на предстоящем в декабре очередном форуме будет обсуждаться стратегия действий предпринимателей в зависимости от того, насколько власти выполнят требования ИП об улучшении условий ведения бизнеса в стране. Он отметил, что предприниматели могут решиться на забастовку с начала 2018 года, если власти проигнорируют их чаяния.
Свои требования представители малого бизнеса зафиксировали в итоговой резолюции форума. Многие из них уже неоднократно высказывались и упоминались в аналогичных документах предыдущих форумов «Перспективы», пишут naviny.by.
Наибольшее количество юрлиц находилось в Минске — 50 242 (за год их число сократилось на 0,5%). В Минской области — 26 213 (сокращение на 1%), в Брестской — 14 547 (на 0,4%), Гомельской — 13 883 (на 0,5%), Витебской — 12 910 (на 3,2%), Могилевской — 11 798 (на 3,2%), Гродненской — 11 517 (на 1,1%).
Наибольшее количество ИП также находилось в Минске — 79 145 (за год их количество снизилось на 1,7%). В Минской области их насчитывалось 37 387 (уменьшение на 1,1%), в Брестской — 32 356 (на 1,6%), Гомельской — 26 671 (на 1,3%), Гродненской — 24 449 (на 6%), Могилевской — 22 747 (на 2,5%), Витебской — 21 558 (на 4,6%).
Удельный вес организаций государственной и с долей государства форм собственности составил 12,6% от общего количества действующих организаций и по сравнению с 1 ноября 2016 года сократился на 0,1 процентного пункта.
Из 141,1 тыс. организаций деятельность в сфере производства осуществляли 31,9 тыс. (22,6% общего количества), в сфере услуг — 109,2 тыс. (77,4%).
2 октября в Минске более 200 человек приняло участие в форуме «Беларусь — страна для бизнеса», организованном республиканским общественным объединением «Перспектива».
Председатель «Перспективы» Анатолий Шумченко заявил, что на предстоящем в декабре очередном форуме будет обсуждаться стратегия действий предпринимателей в зависимости от того, насколько власти выполнят требования ИП об улучшении условий ведения бизнеса в стране. Он отметил, что предприниматели могут решиться на забастовку с начала 2018 года, если власти проигнорируют их чаяния.
Свои требования представители малого бизнеса зафиксировали в итоговой резолюции форума. Многие из них уже неоднократно высказывались и упоминались в аналогичных документах предыдущих форумов «Перспективы», пишут naviny.by.
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