Дифференцированные тарифы на вывоз мусора вводятся в Минске

28.11.2017

Дифференцированные тарифы на вывоз мусора вводятся в Минске. Это предусмотрено решением Мингорисполкома от 28 сентября 2017 года №3312, которое официально опубликовано 28 ноября на Национальном правовом интернет-портале.



Те, у кого в домах нет мусоропровода, как и ранее будут платить 5,1143 рубля за один кубический метр. Для тех, у кого он есть, установлен отдельный тариф в размере 5,5235 рубля за кубометр. Решение вступает в силу после его официального опубликования.