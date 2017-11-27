27.11.2017

В Беларуси до 2020 г не допускается повышение налоговых ставок и введение новых налогов, сборов (пошлин). Такое решение закреплено декретом президента Беларуси Лукашенко «О развитии предпринимательства» от 23 ноября 2017 г.





В соответствии с декретом, не производится взыскание налогов с субъектов хозяйствования в случае непредставления требования об их уплате в течение пяти лет со дня истечения срока уплаты. Исключением являются случаи, когда проверяемый период превышает пять лет и когда субъекты хозяйствования представляют налоговые декларации с внесенными изменениями и дополнениями.





Также декретом установлено, что собственник имущества юридического лица - банкрота, его учредители и руководитель несут субсидиарную ответственность только, если банкротство вызвано умышленными их действиями.





Согласно декрету, правительство Беларуси в шестимесячный срок должно внести на рассмотрение президента страны предложения о снижении налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования в связи с созданием ими новых рабочих мест, работой на территории малых городских поселений и сельской местности, реинвестированием прибыли в развитие производства, а также об упрощении налогового администрирования.



