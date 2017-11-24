24.11.2017

Компания Tesla завершила строительство и установку в Австралии огромного литий-ионного аккумулятора Powerpack мощностью около 100 МВт, сообщила австралийская телекомпания ABC





Рowerpack установлен вблизи от города Джеймстаун (штат Южная Австралия). Он будет заряжаться с помощью ветровых электростанций транснациональной компании Neoen. По плану испытания системы пройдут в ближайшие дни.





Система Powerpack может снабдить энергией жителей более 30 тыс. домов, если стихийное бедствие повредит основные источники электроснабжения.





Решение о создании системы для накопления энергии власти Южной Австралии приняли после серии природных катаклизмов в регионе, повлекших перебои в энергоснабжении.