На Жодинской ТЭЦ реконструируют котельный цех
23.11.2017
«Минскэнерго» проводит тендер по выбору компании для реконструкции котельного цеха Жодинской ТЭЦ. Проект предполагает строительство парогазовой установки стоимостью более 19,266 млн бел руб (9,608 млн долл по курсу Национального банка Беларуси).
Предложения по участию в тендере принимаются до 16 часов 26 декабря 2017 г. Модернизацию котельного цеха Жодинской ТЭЦ Минскэнерго профинансирует за счет собственных средств.
Жодинская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) является филиалом «Минскэнерго». Мощность Жодинской ТЭЦ - 117 МВт. В состав ТЭЦ кроме котлотурбинного и электрического цехов в городе Жодино входят три котельных цеха в городе Борисове.
icetrade.by
Предложения по участию в тендере принимаются до 16 часов 26 декабря 2017 г. Модернизацию котельного цеха Жодинской ТЭЦ Минскэнерго профинансирует за счет собственных средств.
Жодинская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) является филиалом «Минскэнерго». Мощность Жодинской ТЭЦ - 117 МВт. В состав ТЭЦ кроме котлотурбинного и электрического цехов в городе Жодино входят три котельных цеха в городе Борисове.
icetrade.by
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