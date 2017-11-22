22.11.2017

Инфляция в 2018 году не должна превысить 7%, по мнению директора ООО "Альпари Евразия" Александра Сабодина."Что касается роста потребительских цен в Беларуси в 2018 году, я разделяю прогноз правительства и Национального банка. Если не будет шоковых внешних факторов, например, резкого снижения стоимости нефти, в следующем году не стоит ожидать инфляцию выше 7%", - подчеркнул он.По мнению Александра Сабодина, драйвером роста инфляции в Беларуси остается увеличение тарифов на ЖКУ и услуги транспорта для населения, которые регулируются административно.Директор ООО "Альпари Евразия" также прокомментировал недавнее решение Нацбанка по снижению норматива обязательной продажи иностранной валюты с 20% до 10%. "В сегодняшней ситуации это решение не окажет никакого влияния на динамику обменного курса, т.к. у нас нет дефицита иностранной валюты. И снижение норматива свидетельствует о том, что рынок становится стабильнее и Национальный банк может позволить себе снизить эту планку", - отметил он.Отвечая на вопрос, каким будет обменный курс в 2018 году, Александр Сабодин пояснил, что чем долгосрочнее прогноз, тем больше факторов на него влияет, а значит, больше неопределенность. "Например, один из существенных факторов, влияющих на обменный курс в нашей стране, - это динамика цен на нефть. А на нее в свою очередь будет влиять соотношение спроса и предложения нефти и, в частности, договорятся ли страны ОПЕК по пролонгации заморозки добычи нефти. Мы этого пока не знаем", - заявил он.По мнению эксперта, если на внешнем рынке не возникнет каких-то шоковых ситуаций, то спрос и предложение иностранной валюты в Беларуси в 2018 году будут сбалансированы. "Стоимость валютной корзины будет расти пропорционально росту инфляции, но не более чем на 7%. Курс белорусского рубля будет по-прежнему определяться движением ключевой валютной пары евро/доллар и динамикой курса российского рубля", - констатировал он.