22.11.2017

Инвестиционный проект по использованию во-зобновляемых источников энергии на территории района реализовало ООО «Экологическая энергия», общий объем инвестиций составил 34 миллиона рублей, сообщила заместитель председателя Сморгонского райисполкома Татьяна Щеберяко. Проект включил в себя строительство, создание электрической подстанции для приема и преобразования электроэнергии.Станция разместилась на земельном участке площадью около 36 гектаров в промышленной зоне на восточной окраине райцентра. Здесь разместились батареи суммарной мощностью около 17 МВт. Завершился проект благоустройством территории. Выработанная с помощью солнца электроэнергия поступает в общую сеть.Это не первый проект на Сморгонщине по использованию возобновляемых источников энергии. Построенный в районе ветропарк насчитывает 6 ветряков, подающих ток в общую энергосистему.