22.11.2017

Министерство торговли США утвердило размер антидемпинговой пошлины на ввоз стальной катанки из углеродистой и легированной стали из Беларуси, России и Объединенных Арабских Эмиратов. Ведомство утверждает, что предприятия этих стран поставляли свою продукцию по заниженной стоимости, сообщает специализированный ресурс Steelland.ru.





Для белорусских производителей пошлина на ввоз катанки составит 280,02%, для российских — от 436,8 до 756,93%, для предприятий из ОАЭ — 84,1%. Новые меры начнут применяться задним числом, с 5 сентября 2017 года.





В заявлении министерства уточняется, что окончательное решение о введении пошлин должна принять комиссия США по международной торговле, если она установит вред для национальной экономики либо опасность причинения такого вреда. Комиссия планирует принять окончательное решение по вопросу антидемпинговых пошлин 5 января. Если там подтвердит выводы Минторга, требования о выплате пошлин вступят в силу с 12 января.

По данным Министерства торговли США, в 2016 году объем поставок стальной катанки из Беларуси составил в денежном выражении 10,4 миллиона долларов.