22.11.2017

КГБ Беларуси задержал директора ПАО «Завод утяжелителей» Александра Скибу.





Как говорится в письме на имя посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, которое опубликовали украинские СМИ, директор ПАО "Завод утяжелителей" Александр Скиба прибыл в Минск 15 ноября в командировку на переговоры с руководством ОАО "Минский тракторный завод". Украинская компания планировала заключить договор с МТЗ о поставках продукции, которая используется в литейном производстве.





Александр Скиба собирался вернуться домой самолетом в тот же день, о чем сообщил вечером. Однако домой он не вернулся. Утром он позвонил своей супруге с чужого, белорусского телефона и сообщил, что задержан сотрудниками КГБ Беларуси.



