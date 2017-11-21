Деревообрабатывающим предприятиям концерна «Беллесбумпром» потребуется около 5,3 млн куб.м древесины в 2018 году
21.11.2017
Модернизированные деревообрабатывающие предприятия выйдут на полную загрузку производственных мощностей в 2018 году. Об этом сообщил заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько.
"Говоря о перспективе, стоит отметить, что в 2018 году все модернизированные деревообрабатывающие предприятия выйдут на полную загрузку производственных мощностей. Это означает, что объем переработки древесного сырья внутри страны увеличится. По предварительным оценкам, только предприятиям концерна потребуется около 5,3 млн куб.м деловой древесины", - сказал Михаил Касько.
Он подчеркнул, что, по расчетам специалистов, дефицита сырья не будет, т.к. в Беларуси имеется возможность в 2018-м и последующих годах заготавливать более 14 млн. куб.м деловой древесины. "Исключение здесь может составить только фанерное сырье. Профильным переработчикам, а это предприятия концерна, а также компании "Кроноспан" и "ВМГ Индустри", в 2018 году для загрузки мощностей потребуется 1108 тыс. куб.м фанерного бревна. А по информации Министерства лесного хозяйства Беларуси, в 2018 году всеми лесофондодержателями планируется заготовить не более 985 тыс. куб.м фанерного сырья. Как видите, объем недостаточный, а если учесть потребности других потребителей, мелких предприятий частного сектора, использующих данное сырье для производства пиломатериалов, может возникнуть дефицит. Решение мы видим в направлении основных объемов этого сырья на переработку по назначению, т.е. производство фанеры. Мелким предприятиям, которые производили из фанерного бревна пиломатериалы, можно будет перейти на альтернативное сырье, которого в стране достаточно. Кроме того, сегодня в частном секторе нужно активнее развивать производственную кооперацию. Мелкие предприятия могут на аутсорсинге выполнять многие виды работ и услуг для крупных заводов, загрузить тем самым свои мощности и иметь постоянную занятость", - отметил заместитель председателя концерна.
БЕЛТА
"Говоря о перспективе, стоит отметить, что в 2018 году все модернизированные деревообрабатывающие предприятия выйдут на полную загрузку производственных мощностей. Это означает, что объем переработки древесного сырья внутри страны увеличится. По предварительным оценкам, только предприятиям концерна потребуется около 5,3 млн куб.м деловой древесины", - сказал Михаил Касько.
Он подчеркнул, что, по расчетам специалистов, дефицита сырья не будет, т.к. в Беларуси имеется возможность в 2018-м и последующих годах заготавливать более 14 млн. куб.м деловой древесины. "Исключение здесь может составить только фанерное сырье. Профильным переработчикам, а это предприятия концерна, а также компании "Кроноспан" и "ВМГ Индустри", в 2018 году для загрузки мощностей потребуется 1108 тыс. куб.м фанерного бревна. А по информации Министерства лесного хозяйства Беларуси, в 2018 году всеми лесофондодержателями планируется заготовить не более 985 тыс. куб.м фанерного сырья. Как видите, объем недостаточный, а если учесть потребности других потребителей, мелких предприятий частного сектора, использующих данное сырье для производства пиломатериалов, может возникнуть дефицит. Решение мы видим в направлении основных объемов этого сырья на переработку по назначению, т.е. производство фанеры. Мелким предприятиям, которые производили из фанерного бревна пиломатериалы, можно будет перейти на альтернативное сырье, которого в стране достаточно. Кроме того, сегодня в частном секторе нужно активнее развивать производственную кооперацию. Мелкие предприятия могут на аутсорсинге выполнять многие виды работ и услуг для крупных заводов, загрузить тем самым свои мощности и иметь постоянную занятость", - отметил заместитель председателя концерна.
БЕЛТА
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21.11.2017Деревообрабатывающим предприятиям концерна «Беллесбумпром» потребуется около 5,3 млн куб.м древесины в 2018 году
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