20.11.2017

ОАО "Камволь" выйдет на полную производственную мощность в 2018 году."Мы ставим задачу выйти на производство 6 млн погонных метров ткани в 2018 году. Иначе мы не реализуем бизнес-план. Самая главная задача - обеспечить экономическую эффективность", - рассказал председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик по итогам художественно-технического совета, на котором был представлен новый ассортимент камвольных тканей.Что касается работы предприятия в этом году, то планируется произвести более 2 млн погонных метров ткани. "Чистой прибыли не будет, потому что курсовые разницы, нужно обслуживать кредиты. Но в ноль выйдем. Что касается ассортимента, то база, которую они наработали, - это промышленно отработанная, технологически выверенная коллекция, которую осталось только реализовывать. Сейчас надо четко выполнять заявки. В следующем году турецкие партнеры должны выкупить 4 млн погонных метров ткани. Также мы должны выполнить заявки наших производителей, торговли - как на бюджетный, так и на высокий ассортимент", - отметил он.Состоялась демонстрация коллекций одежды из новых разработок ОАО "Камволь". Показ включал несколько блоков: одежда делового стиля для учащихся (мальчики и девочки), одежда мужская и женская в стиле casual и авторская коллекция дизайнера Людмилы Лабковой.