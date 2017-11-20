В Беларуси начали перерабатывать батарейки
20.11.2017
ОАО "БелВТИ" запустило первую в Беларуси линию по переработке использованных элементов питания.
Производственное помещение расположено в деревне Станок-Водица на территории Минского областного технопарка. Технология по переработке солевых и щелочных батареек, которые составляют 85% от общего количества собираемых элементов питания, разработана совместно с учеными БНТУ и исключает захоронение каких-либо веществ.
На первоначальном этапе батарейки вручную сортируют, в планах - автоматизация этого процесса. Солевые и щелочные батарейки перерабатывают, в результате чего получаются три фракции: стальная фракция, которая направляется на предприятие "Белвторчермет", цинкосодержащая смесь - на предприятия, использующие в производстве цветные металлы, и угольно-марганцевая смесь - на металлургические заводы. "На материал, полученный от переработки батареек, разработаны технические условия, их планируем реализовывать российским компаниям. Есть предварительные договоренности с покупателями продукции, приступаем к формированию пробной партии, рассчитываем на заключение контрактов", - рассказал начальник коммерческого отдела предприятия Игорь Горбачев. Остальные виды батареек в зависимости от содержания в них различных веществ - ртути, свинца, кадмия и других - в дальнейшем будут переданы на узкоспециализированные предприятия по переработке.
Мощность линии - 100 т батареек в год. При необходимости ее можно увеличить в разы за счет двухсменного режима работы или дополнительного оснащения оборудованием. "Для Беларуси существующей линии на ближайшие три-пять лет точно хватит. Все, что соберем, то и переработаем", - пояснил собеседник.
"БелВТИ" с 2015 года занимается сбором отработанных батареек. Более 1,2 тыс. специализированных контейнеров предприятием установлено в торговых центрах, салонах связи, административных зданиях, учреждениях образования, на автозаправочных станциях. По итогам 2017 года объем сбора ожидается не менее 110-115 т. Игорь Горбачев отмечает нарастающую активность населения в этом отношении, и это положительная тенденция, ведь каждая батарейка, выброшенная с обычным мусором, загрязняет тяжелыми металлами около 20 кв.м земли или 400 л воды.
ОАО "БелВТИ" представляет собой сеть предприятий, расположенных на всей территории республики, более 25 лет осуществляет деятельность по переработке отходов электрической и электронной техники. Кроме того, здесь организованы переработка пластика от оборудования, сбор отходов сложной бытовой техники от населения. Работает служба "БелВТИ-такси" по бесплатному вывозу отходов электрического и электронного оборудования.
БЕЛТА
Производственное помещение расположено в деревне Станок-Водица на территории Минского областного технопарка. Технология по переработке солевых и щелочных батареек, которые составляют 85% от общего количества собираемых элементов питания, разработана совместно с учеными БНТУ и исключает захоронение каких-либо веществ.
На первоначальном этапе батарейки вручную сортируют, в планах - автоматизация этого процесса. Солевые и щелочные батарейки перерабатывают, в результате чего получаются три фракции: стальная фракция, которая направляется на предприятие "Белвторчермет", цинкосодержащая смесь - на предприятия, использующие в производстве цветные металлы, и угольно-марганцевая смесь - на металлургические заводы. "На материал, полученный от переработки батареек, разработаны технические условия, их планируем реализовывать российским компаниям. Есть предварительные договоренности с покупателями продукции, приступаем к формированию пробной партии, рассчитываем на заключение контрактов", - рассказал начальник коммерческого отдела предприятия Игорь Горбачев. Остальные виды батареек в зависимости от содержания в них различных веществ - ртути, свинца, кадмия и других - в дальнейшем будут переданы на узкоспециализированные предприятия по переработке.
Мощность линии - 100 т батареек в год. При необходимости ее можно увеличить в разы за счет двухсменного режима работы или дополнительного оснащения оборудованием. "Для Беларуси существующей линии на ближайшие три-пять лет точно хватит. Все, что соберем, то и переработаем", - пояснил собеседник.
"БелВТИ" с 2015 года занимается сбором отработанных батареек. Более 1,2 тыс. специализированных контейнеров предприятием установлено в торговых центрах, салонах связи, административных зданиях, учреждениях образования, на автозаправочных станциях. По итогам 2017 года объем сбора ожидается не менее 110-115 т. Игорь Горбачев отмечает нарастающую активность населения в этом отношении, и это положительная тенденция, ведь каждая батарейка, выброшенная с обычным мусором, загрязняет тяжелыми металлами около 20 кв.м земли или 400 л воды.
ОАО "БелВТИ" представляет собой сеть предприятий, расположенных на всей территории республики, более 25 лет осуществляет деятельность по переработке отходов электрической и электронной техники. Кроме того, здесь организованы переработка пластика от оборудования, сбор отходов сложной бытовой техники от населения. Работает служба "БелВТИ-такси" по бесплатному вывозу отходов электрического и электронного оборудования.
БЕЛТА
Последние новости рубрики
-
20.11.2017В Беларуси начали перерабатывать батарейки
-
20.11.2017БМЗ продолжит сотрудничать со шведским производителем подшипников
-
17.11.2017Белстат констатирует рост ВВП
-
17.11.2017Белстат: промпроизводство в Беларуси увеличилось на 6,3%
-
16.11.2017Просроченная дебиторская задолженность белорусских предприятий составила 7,3 миллиарда рублей
-
16.11.2017Беларусь впервые избрана в состав руководящего органа Международного бюро выставок
-
15.11.2017«Нафтан» планирует в 2017 г инвестировать в развитие 314,2 млн бел руб
-
14.11.2017Продукция «СветлогорскХимволокна» получила допуск на использование в медицинских целях
-
14.11.2017Цены на промпродукцию выросли на 9,8%
-
14.11.2017Реальный сектор экономики Беларуси получил $6,7 млрд инвестиций
-
13.11.2017«Моготекс» пошьет форму для чилийских жандармов
-
13.11.2017Оршанский инструментальный завод модернизируют за Br48 млн
-
10.11.2017В Слониме откроется новая мусоросортировочная линия
-
10.11.2017«Моготекс» поучаствовал в выставках в Чили и Германии
-
10.11.2017Планируется упростить документооборот касающийся аренды и лизинга
Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006