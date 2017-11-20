20.11.2017

Белорусский металлургический завод и крупнейший в мире производитель подшипников шведская компания SKF планируют продолжить сотрудничество.Основой для таких планов являются положительные результаты аудита оценки производственных возможностей ОАО в соответствии с требованиями ISO/TS16949 и стандарта качества SKF для поставщиков Qs, который провели представители компании, в состав которой входит 140 заводов в 32 странах.Поставки на рынки ЕС высококачественной подшипниковой стали марки 100Cr6 в виде кругов диаметром 90 мм и 110 мм, которые идут на изготовление колец подшипников, БМЗ начал в 2015 году. Несмотря на очень жесткие требования, которые предъявляют иностранные партнеры к этому виду продукции, отечественные металлурги смогли зарекомендовать себя надежным поставщиком. Высокая оценка уровня производства, полученная в ходе аудита, дает перспективу на сотрудничество и в 2018 году.За последний месяц Белорусский металлургический завод также успешно прошел аудиты по сертификации продукции представителя ряда других известных компаний. В частности, от американской фирмы-потребителя продукции метизного производства Goodyear (представительство в Европе) в рамках требований немецкого стандарта VDA 6.3, международного стандарта ISO/TS16949 и требований компании Goodyear SQA-510.В целом процесс производства металлокорда, бортовой бронзированной проволоки и функционирование системы менеджмента качества оценены положительно. Аудиторами были отмечены положительные стороны: высокий профессионализм персонала, высокая культура производства на всех производственных участках.Прошел также технический аудит покупателя автокомпонентов - альянса Avtovaz-Renault-Nissan, в ходе которого представители компании ознакомились с действующей на БМЗ системой менеджмента качества, посетили основные производственные цеха, провели встречи с руководителями технической и сбытовых служб завода. По итогам визита намечены перспективы сотрудничества и дальнейшие направления совместной работы.