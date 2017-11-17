Белстат констатирует рост ВВП

17.11.2017

В январе-октябре валовой внутренний продукт Беларуси вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 2% и составил 86,8 млрд рублей.



Как сообщает Национальный статкомитет, объем промышленного производства за январь-октябрь увеличился на 6,3% до 74,7 млрд рублей. Объем сельхозпроизводства возрос на 2,9% до 16,2 млрд рублей.



По итогам полугодия рост ВВП страны составил 1%. При этом власти рассчитывают на рост ВВП на 1,7% в 2017 году.



