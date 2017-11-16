Просроченная дебиторская задолженность белорусских предприятий составила 7,3 миллиарда рублей
16.11.2017
Просроченная дебиторская задолженность белорусских субъектов хозяйствования составила 22,5% от общего объема дебиторской задолженности.
Как сообщил Национальный статистический комитет, за январь-сентябрь 2017 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 10,5%, рентабельность продаж – 8,4%.
Дебиторская задолженность на 1 октября 2017 года составила 32,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,3 млрд рублей, или 22,5% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 октября 2017 года составила 43,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,3 млрд рублей, или 17% от общего объема кредиторской задолженности, пишет ej.by.
Как сообщил Национальный статистический комитет, за январь-сентябрь 2017 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 10,5%, рентабельность продаж – 8,4%.
Дебиторская задолженность на 1 октября 2017 года составила 32,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,3 млрд рублей, или 22,5% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 октября 2017 года составила 43,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,3 млрд рублей, или 17% от общего объема кредиторской задолженности, пишет ej.by.
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