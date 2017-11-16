Беларусь впервые избрана в состав руководящего органа Международного бюро выставок

16.11.2017

Беларусь единогласно избрана в состав Исполнительного комитета Международного бюро выставок (МБВ), который состоит из 12 представителей государств-членов. Решение принято 15 ноября во время 162-й сессии Генассамблеи МБВ, сообщает посольство Беларуси во Франции.



Беларусь впервые вошла в состав руководящего органа МБВ за всю историю своего членства в этой организации начиная с 1960 года, что свидетельствует о признании вклада страны в международное выставочное движение в качестве активного участника выставок ЭКСПО.



Являясь государством - членом Исполнительного комитета, Беларусь получит возможность принимать участие в выработке важных решений в отношении правил проведения выставок ЭКСПО, направленных на повышение их роли в развитии политических, экономических, культурных и научных связей, укрепление атмосферы дружбы и взаимопонимания между странами и народами.