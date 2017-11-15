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«Нафтан» планирует в 2017 г инвестировать в развитие 314,2 млн бел руб

15.11.2017
ОАО «Нафтан» планирует по итогам 2017 г инвестировать в развитие 314,2 млн бел руб (157,28 млн долл по курсу Национального банка Беларуси), сообщили на предприятии.

Эта сумма определена по предварительной оценке, по итогам года объем инвестиций может быть скорректирован. Всего Нафтан реализует семь крупных инвестиционных проектов общей стоимостью около 1,1 млрд долл.

Нафтан планирует завершить модернизацию в 2019 г. Это позволит заводу увеличить объемы переработки, увеличить производство светлых нефтепродуктов, а также получить новую продукцию - сернистый нефтяной кокс.

В 2016 г Нафтан инвестировал в развитие 327,531 млн бел руб (163,96 млн долл, 1 долл - 1,9976 бел руб). В том числе собственные средства составили 69,1% инвестиций, кредиты - 25,8%, заемные средства из фонда финансовой поддержки предприятий госконцерна «Белнефтехим» - 5,1%. В 2016 г на Нафтане велось строительство 56 объектов, из них введен в эксплуатацию 21.

ОАО «Нафтан» введен в эксплуатацию в 1963 г, акционирован в 2002 г. В 2008 г завод реорганизован путем присоединения крупного химического предприятия ОАО «Полимир». Доля государства в уставном фонде предприятия составляет 99,83%. Производит более 70 наименований топливно-масляной продукции, в том числе масла, бензины, дизельное топливо стандарта Евро-4 и Евро-5. Предприятие экспортирует 70% продукции в страны СНГ, Евросоюза, на Ближний Восток и в США, пишет primepress.by.

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