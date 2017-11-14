14.11.2017

Изделия из функциональных нитей Sohim Smart Yarns, или так называемых умных нитей, производства ОАО "СветлогорскХимволокно" сертифицированы на использование в медицине. Об этом сообщил заместитель начальника управления реализации продукции предприятия Алексей Железовский.В частности, сертификат на использование в медицине своих изделий (бинтов), изготовленных из функциональных нитей, получило ОАО "Лента" - один из крупнейших в республике производитель данной продукции. Для изготовления бинтов использована микрофиламентная нить. Полученные изделия, согласно заключению лабораторных исследований, обладают повышенной воздухопроницаемостью и влагопоглощением. "Кроме того, они очень легкие, не подвержены гниению, на поверхности исходного материала не образуется мелких волокнистых шариков", - отметил заместитель начальника управления.Помимо бинтов нити Sohim Smart Yarns могут использоваться для изготовления вкладышей под протезы, повязок на гнойные раны, постельного белья, впитывающих салфеток.ОАО "СветлогорскХимволокно" за последние два года освоило производство нескольких видов функциональных и многофункциональных полиэфирных нитей, обладающих уникальными свойствами, которые можно использовать в различных отраслях, в том числе в медицине. Это быстро отводящие влагу нити Quick Dry, нити антибактериальные, нити с полым сечением Thermo.Например, водопоглощение трикотажного полотна из полиэфирных быстро отводящих влагу нитей в 2,5 раза больше, чем у полотен из обычных нитей. Это подтверждают результаты тестирования новых трикотажных полотен, полученные из испытательных центров Сингапура и Германии. "Установлено также, что смачиваемость медицинских бинтов с применением нитей, быстро отводящих влагу, в 10 раз лучше, а капиллярность в 2,2 раза выше, чем у бинтов из 100% хлопчатобумажной пряжи", - подчеркнул Алексей Железовский.