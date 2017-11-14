Цены на промпродукцию выросли на 9,8%

14.11.2017

Индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2017 г. по сравнению с сентябрем 2017 г. составил 100,7%, с декабрем 2016 г. – 109,8%, в том числе на инвестиционные товары – 100,7% и 106,1% соответственно, промежуточные товары – 100,9% и 113,1%, потребительские товары – 100,4% и 103,6% соответственно, сообщает Национальный статистический комитет.



Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2017 г. по сравнению с сентябрем 2017 г. составил 101,6%, с декабрем 2016 г. – 109,4%, в том числе в растениеводстве – 101,1% и 111,6% соответственно, животноводстве – 101,7% и 108,4% соответственно.



Индекс цен в строительстве в октябре 2017 г. по сравнению с сентябрем 2017 г. составил 99,9%, с декабрем 2016 г. – 109,4%, в том числе на строительно-монтажные работы – 100,3% и 109,8% соответственно, машины и оборудование – 101,3% и 106,4%, прочие работы и затраты – 94,5% и 112,6% соответственно.



Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в октябре 2017 г. по сравнению с сентябрем 2017 г. составил 100,2%, с декабрем 2016 г. – 105,2%.



Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в октябре 2017 г. по сравнению с сентябрем 2017 г. составил 100%, с декабрем 2016 г. – 106,6%.