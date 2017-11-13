13.11.2017

ОАО "Моготекс" во время выставки ExpoSeguridad 2017 в Сантьяго договорилось, что будет шить костюмы для жандармерии Чили.На выставке были проведены переговоры с руководителями всех силовых ведомств Чили: Министерством обороны, жандармерией и криминальной полицией. Наибольшую заинтересованность вызвали современные технологии по защите от различных рисков - от огня и от воды. После демонстрации защитных свойств тканей "Моготекс" жандармерией Чили было принято решение о дальнейшем сотрудничестве с могилевским предприятием."Нам теперь предстоит много работы: необходимо сформировать техническое задание, поработать с уникальными цветами для костюмов, отшить изделия и передать образцы для опытной носки. Ставим себе задачу сделать это до конца 2017 года. Если чилийцев устроит их качество, то, мы надеемся, будет заключен контракт уже в первом квартале будущего года на пошив первой партии костюмов", - рассказал начальник управления маркетинга компании Андрей Мюхалюк.По его словам, жандармерия в Чили является, можно сказать, законодателем моды. И от того, как будет развиваться сотрудничество ОАО с этим ведомством, во многом зависит, будут ли другие контракты. "Мы ведем переговоры и с другими структурами Чили по поставке готовых изделий: энергетические службы заинтересованы в костюмах с защитой от электродуги, предприятия в отрасли деревопереработки - в костюмах с защитой от тепла. Интерес также вызвала декоративная продукция "Моготекс" - столовое белье и салфетки. Кроме того, для нас Чили может стать своеобразным плацдармом для налаживания сотрудничества и продвижения продукции и в другие страны Южной Америки", - отметил Андрей Михалюк.Согласно последним международным тенденциям, защитные костюмы, в том числе и костюмы "Моготекс", отличаются большим количеством флюоресцентных или ярких сигнальных цветов, что позволяет достичь максимальной видимости работника, и сложным покроем, повторяющем эргономику тела человека и учитывающем динамику движения во время работы.