Оршанский инструментальный завод модернизируют за Br48 млн
13.11.2017
На модернизацию производственных мощностей ОАО "Оршанский инструментальный завод" будет направлено более Br48 млн.
Стратегия развития завода на среднесрочную перспективу определяется необходимостью модернизации производственных мощностей. Планируется вывести из эксплуатации морально устаревшие и физически изношенные станки, заменив их современным высокоэффективным технологическим оборудованием (около 80 единиц). На эти цели намечено направить более Br48 млн.
"Бизнес-план стратегического развития Оршанского инструментального завода прошел экспертизу Госкомитета по науке и технологиям. Определены источники финансирования. Есть принципиальная договоренность с лидирующими европейскими компаниями по передаче нам технологии. Сейчас ведутся активные переговоры, и уже в этом месяце мы должны выйти на подписание контракта", - подчеркнул директор Оршанского инструментального завода Владислав Бардюков. Он уточнил, что финансирование будет вестись из трех источников - это Республиканский централизованный инновационный фонд (РЦИФ), Инновационный фонд Витебской области, внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Министерства промышленности.
Директор добавил, что после модернизации Оршанский инструментальный завод сможет производить современные, высокоточные, высокопроизводительные инструменты (режущие и вспомогательные). Всего намечено наладить выпуск около 200 видов новой продукции.
Оршанский инструментальный завод основан в 1974 году. Главное направление деятельности - выпуск металлорежущего, вспомогательного и измерительного инструмента для комплектации станков с ЧПУ, обрабатывающих центров и автоматических линий.
БЕЛТА
Стратегия развития завода на среднесрочную перспективу определяется необходимостью модернизации производственных мощностей. Планируется вывести из эксплуатации морально устаревшие и физически изношенные станки, заменив их современным высокоэффективным технологическим оборудованием (около 80 единиц). На эти цели намечено направить более Br48 млн.
"Бизнес-план стратегического развития Оршанского инструментального завода прошел экспертизу Госкомитета по науке и технологиям. Определены источники финансирования. Есть принципиальная договоренность с лидирующими европейскими компаниями по передаче нам технологии. Сейчас ведутся активные переговоры, и уже в этом месяце мы должны выйти на подписание контракта", - подчеркнул директор Оршанского инструментального завода Владислав Бардюков. Он уточнил, что финансирование будет вестись из трех источников - это Республиканский централизованный инновационный фонд (РЦИФ), Инновационный фонд Витебской области, внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Министерства промышленности.
Директор добавил, что после модернизации Оршанский инструментальный завод сможет производить современные, высокоточные, высокопроизводительные инструменты (режущие и вспомогательные). Всего намечено наладить выпуск около 200 видов новой продукции.
Оршанский инструментальный завод основан в 1974 году. Главное направление деятельности - выпуск металлорежущего, вспомогательного и измерительного инструмента для комплектации станков с ЧПУ, обрабатывающих центров и автоматических линий.
БЕЛТА
Последние новости рубрики
-
13.11.2017Оршанский инструментальный завод модернизируют за Br48 млн
-
10.11.2017В Слониме откроется новая мусоросортировочная линия
-
10.11.2017«Моготекс» поучаствовал в выставках в Чили и Германии
-
10.11.2017Планируется упростить документооборот касающийся аренды и лизинга
-
09.11.2017В 2016 году Беларусь ввозила в Украину шифер по демпинговым ценам. Санкции продлены
-
08.11.2017ЕБРР стал оценивать позитивнее белорусскую экономику
-
03.11.2017Нацбанк планирует снижение ставки рефинансирования до 10%
-
02.11.2017«МАПИД» попытается выйти на новые рынки в Евросоюзе
-
02.11.2017Еще два документа по либерализации бизнеса будут подписаны в ближайшее время
-
02.11.2017Беларусь может стать членом ВТО через два года
-
02.11.2017Внешний госдолг Беларуси вырос на 19,5%
-
02.11.2017Финская Andritz OY займется планированием и ремонтом на «Светлогорском ЦКК»
-
01.11.2017Производство электроэнергии будет разделено на конкурентные и монопольные виды деятельности
-
01.11.2017«Атлант» занимается разработкой холодильника на солнечных батареях
-
30.10.2017В «Великом камне» планируется выпускать композитные материалы
Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006