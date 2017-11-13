13.11.2017

На модернизацию производственных мощностей ОАО "Оршанский инструментальный завод" будет направлено более Br48 млн.Стратегия развития завода на среднесрочную перспективу определяется необходимостью модернизации производственных мощностей. Планируется вывести из эксплуатации морально устаревшие и физически изношенные станки, заменив их современным высокоэффективным технологическим оборудованием (около 80 единиц). На эти цели намечено направить более Br48 млн."Бизнес-план стратегического развития Оршанского инструментального завода прошел экспертизу Госкомитета по науке и технологиям. Определены источники финансирования. Есть принципиальная договоренность с лидирующими европейскими компаниями по передаче нам технологии. Сейчас ведутся активные переговоры, и уже в этом месяце мы должны выйти на подписание контракта", - подчеркнул директор Оршанского инструментального завода Владислав Бардюков. Он уточнил, что финансирование будет вестись из трех источников - это Республиканский централизованный инновационный фонд (РЦИФ), Инновационный фонд Витебской области, внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Министерства промышленности.Директор добавил, что после модернизации Оршанский инструментальный завод сможет производить современные, высокоточные, высокопроизводительные инструменты (режущие и вспомогательные). Всего намечено наладить выпуск около 200 видов новой продукции.Оршанский инструментальный завод основан в 1974 году. Главное направление деятельности - выпуск металлорежущего, вспомогательного и измерительного инструмента для комплектации станков с ЧПУ, обрабатывающих центров и автоматических линий.