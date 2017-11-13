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Оршанский инструментальный завод модернизируют за Br48 млн

13.11.2017
На модернизацию производственных мощностей ОАО "Оршанский инструментальный завод" будет направлено более Br48 млн.

Стратегия развития завода на среднесрочную перспективу определяется необходимостью модернизации производственных мощностей. Планируется вывести из эксплуатации морально устаревшие и физически изношенные станки, заменив их современным высокоэффективным технологическим оборудованием (около 80 единиц). На эти цели намечено направить более Br48 млн.

"Бизнес-план стратегического развития Оршанского инструментального завода прошел экспертизу Госкомитета по науке и технологиям. Определены источники финансирования. Есть принципиальная договоренность с лидирующими европейскими компаниями по передаче нам технологии. Сейчас ведутся активные переговоры, и уже в этом месяце мы должны выйти на подписание контракта", - подчеркнул директор Оршанского инструментального завода Владислав Бардюков. Он уточнил, что финансирование будет вестись из трех источников - это Республиканский централизованный инновационный фонд (РЦИФ), Инновационный фонд Витебской области, внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Министерства промышленности.

Директор добавил, что после модернизации Оршанский инструментальный завод сможет производить современные, высокоточные, высокопроизводительные инструменты (режущие и вспомогательные). Всего намечено наладить выпуск около 200 видов новой продукции.

Оршанский инструментальный завод основан в 1974 году. Главное направление деятельности - выпуск металлорежущего, вспомогательного и измерительного инструмента для комплектации станков с ЧПУ, обрабатывающих центров и автоматических линий.

БЕЛТА

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